Клишас назвал электронное голосование будущим избирательной системы

03.07.2020, 17:16, Новости дня

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что за электронным голосованием – будущее не только России, но и избирательных систем других стран.

«Я вам хочу сказать, что это самое достоверное голосование. Поверьте, мы долго с техническими специалистами говорили на эту тему. Там ничего нельзя вбросить, ни прибавить, ни убавить, это точно анонимно, и это точно будущее не только нашей избирательной системы, но и большинства избирательных систем», – сказал Клишас в эфире шоу «Дайте сказать», передает Life.ru.

Также он рассказал, что многие россияне предлагали свои варианты поправок к Конституции, и порой среди этих предложений встречались ну очень неожиданные варианты.

«Пришло мне письмо, где было сказано, что должна быть записана в Конституции норма, что человек, российский гражданин, имеет право получать достоверную информацию об устройстве космоса и мироздания. Мы не решились, честно скажу», – сказал сенатор.

Также глава комитета прокомментировал инциденты в ходе плебисцита по вопросам поправок к Конституции, когда граждане пытались проголосовать дважды. В целом, по его словам, это не очень распространенная история, однако каждый случай требует изучения и юридической оценки.

«Я боюсь ошибиться в цифрах, но порядок будет такой: то ли 247, то ли 257 реально есть связанных с электронным голосованием вот таких сомнительных ситуаций. Кому-то, возможно, помогали члены комиссии. И это надо расследовать. Вы знаете, что это и административная ответственность, если человек проголосовал дважды, там до 30 тыс. рублей штраф. А если человек проголосовал больше, то есть мы уже явно видим целенаправленное противоправное поведение, то там до трех лет [лишения свободы], это уже Уголовный кодекс», – отметил он.

Клишас добавил, что такие случаи сознательного нарушения закона больше говорят о самом гражданине, чем об избирательной системе. Он призвал не забывать, что любая процедура рассчитана на добросовестного гражданина.

«Можно всегда обмануть любую систему. Ножом в магазине, который продается для резки хлеба, можно, в конце концов, кого-то убить. Для этого существует административная и уголовная ответственность, и она будет применяться в данном случае. И так будет всегда: мы будем принимать правила, а люди будут пытаться эти правила обходить», – заключил сенатор.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.