 

Гоген Солнцев на самоизоляции жил с тремя пенсионерками в глухой деревне

03.07.2020, 17:05, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" эпатажный шоумен Гоген Солнцев рассказал, как две его пожилые "музы" – официальная жена и подруга – во время самоизоляции отправились к его поклоннице в глухую деревню, поскольку устали сидеть в московской квартире.

При этом поначалу официальную жену Екатерину Терешкович Гоген и его подруга Лидия Алифиренко отправили жить на балкон, поскольку она вторглась в их мир в разгар самоизоляции.

Затем Солнцев принял приглашение поклонницы пожить на свежем воздухе.

Для поездки Лида сделала себе маску из бюстгальтера Кати, а той Гоген сделал "защитный экран" из большой пластиковой бутыли.

За выходом из подъезда экзотической троицы следил весь дом. Когда – не без приключений – компании удалось добраться до "деревенского рая", то оказалось, что поклонница Гогена – уже бабушка, а ее дом – типичная деревенская изба с туалетом на улице и большим огородом.

Дамы Гогена из таких условий быстро сбежали, так что даже дочь Терешкович не знала, где ее мать.

Вернулись, однако, женщины уже лучшими подругами и вместе с ужасом вспоминают поездку в деревню и свой сельский опыт.

Что их шокировало больше всего? Какое приключение пришлось пережить троице во время поездки в деревню? Чем была удивлена хозяйка деревенского дома – поклонница Солнцева Галина Орлова?

Как разнообразили они свое время на самоизоляции? Как сам шоумен объясняет отношение к жизни сразу с несколькими женщинами немолодого возраста? И что говорят об этой ситуации психологи?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



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