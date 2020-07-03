 

Путин подписал указ о поправках в конституцию. 4 июля сроки его правления обнулятся

03.07.2020, 17:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, поправки, внесенные в конституцию Государственной думой РФ 14 марта и одобренные на референдуме 1 июля, вступают в силу 4 июля.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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