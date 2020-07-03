Спичка за миллиард

03.07.2020, 16:55, Разное

Построенный под Мурманском ковидный госпиталь не работает. Больницы тем временем переполнены.

Евгению в больницу не кладут — говорят, нет ни показаний, ни мест. Пневмония диагностирована, но тест — отрицательный. Правда, Женя работала в ковидном отделении той же самой больницы, куда ее теперь не хотят класть, она медсестра. Но это к истории болезни не пришьешь, как и заявления федерального минздрава о значительной погрешности при тестировании. «К сотрудникам относятся гораздо хуже, чем к пациентам, — констатирует Женя. И добавляет: — Но мест все равно нет, уже в коридорах лежат».

В Мурманске число заболевших растет систематически. 30 июня суточный прирост составлял 99 человек, 1 июля — уже 135, 2 июля — 139. Сейчас суммарное число заболевших в области превысило число инфицированных рабочих Белокаменки — самого крупного очага в стране. Область занимает уже третье место в РФ по отношению числа случаев к 100 тысячам населения. При этом 30 июня губернатор Чибис в региональной думе заявил, что Мурманская область входит в число лучших регионов по борьбе с коронавирусом.

Один из аргументов в пользу этого тезиса — возведение мобильного госпиталя в поселке Мурмаши, в 40 км от областного центра. «Новая» уже рассказывала, что на строительство было выделено из федерального центра 970 млн рублей. Субсидию через МЧС выдали областному минстрою, софинансирование со стороны региона составило 10 миллионов.

В мобильном госпитале 700 коек — и ни одного пациента. Меж тем люди лежат в переполненных больницах, из которых вместо нормативных 300 с лишним ковидных коек выжали почти тысячу — зачастую в ущерб другим профилям оказания медпомощи.

Почему госпиталь так и не введен в строй?

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Причин может быть много — от отсутствия лицензии до нюансов проекта: в Заполярье, где температура летом редко поднимается выше 9 градусов, а зима начнется уже в сентябре, госпиталь из баннерной ткани выглядит несколько экзотично. Впрочем, некоторые детали проекта «засекречены» весьма тщательно: в ответ на запрос «Новой» никаких договоров с поставщиками и застройщиком — компанией «ПИК» — правительством предоставлено не было.

Завесу тайны приоткрывает письмо заместителю губернатора Оксане Астаховой за подписью руководителя ГУ МЧС по области Руслана Назарова (документ в распоряжении редакции). Правда, и для Назарова многие особенности строительства остались тайной: проверяющим проектную документацию специалистам просто не предоставили сертификатов на строительные и отделочные материалы, а также ряд предусмотренных законом разделов ПСД, например, расчеты пожарного риска, а также расчет времени на эвакуацию из здания. Но увиденного хватило, чтобы заметить «несоответствие проектных требований нормативным актам в сфере строительства».

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«Проектом предусмотрено возведение блоков для круглосуточного пребывания пациентов из строительных материалов с самой высокой пожарной опасностью — класса КМ5, в качестве каркаса предусматривается использование незащищенного средствами огнезащиты анодированного алюминиевого профиля. Степень огнестойкости строения соответствует самому низкому показателю — V. Объект представляет собой единый строительный объем сложной конфигурации, что в 8 раз превышает площадь одноэтажного здания V степени огнестойкости — 1200 кв. м».

Расшифруем. Материалы класса КМ5 — это материалы сильногорючие, легковоспламеняемые, чрезвычайно токсичные и с высокой дымообразующей способностью.

В случае возгорания помещение будет в считанные секунды объято пламенем и заполнено ядовитым дымом.

Сооружение имеет пятый класс огнестойкости. Это самый низкий порог опасности. Сооружения пятого класса не предназначены для постоянного нахождения людей, хранения горючих и взрывоопасных материалов и для использования в них электроприборов.

Напомню, речь о ковидном госпитале.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Согласно пресс-релизу администрации Кольского района, в нем должны работать 30 аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф. В госпиталь должен быть проведен кислород. В нем будут находиться почти 700 пациентов, а работать, согласно опять же пресс-релизам правительства, 110 человек. Напомню также, что в начале мая пожары в ковидных больницах Москвы и Петербурга унесли 6 жизней. Это не были мобильные госпитали, это были нормальные больницы, которые многократно проверялись.

Короткое замыкание в Мурмашах, судя по официальному документу за подписью главы регионального МЧС, может обернуться катастрофой.

Госпиталь площадью почти 10 тысяч квадратов рискует вспыхнуть как спичка.

Согласно выводам МЧС, проектом не соблюдаются требования в части противопожарных расстояний, в том числе от дизель-генераторной установки. Нарушены требования к местам расположения пожарных извещателей, их количество и допустимое расстояние, применяется ненормированная электротехническая продукция. Не предусмотрены противопожарные клапаны на воздуховодах системы вентиляции, ее автоматическое отключение в случае пожара. Нет источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Письмо датировано 26 мая. Мы попросили пресс-службы МЧС и областного правительства ответить, был ли изменен проект в соответствии с выводами проверяющих. Ответов не последовало. Но госпиталь был возведен и показан журналистам 6 июня, то есть через 10 дней после составления разгромного документа. Весьма сомнительно, чтобы за это время проект успели полностью переработать, заменив едва ли не все.

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Кстати, адресат послания не случаен: вице-губернатор Астахова повышена в должности совсем недавно, именно она возглавляла региональный минстрой во время составления этой самой проектной документации.

Теперь интересно,

согласится ли МЧС с введением госпиталя в эксплуатацию. И что по поводу происходящего скажет прокуратура. Все же потрачен млрд рублей из федерального бюджета.

Впрочем, нельзя сказать, что областные власти сильно расстроены критическим отношением к проекту: еще 20 мая губернатор Чибис пообещал местным жителям, что госпиталь с большой вероятностью не будет принимать пациентов, а в сентябре его разберут.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье

P.S.

Комментарий губернатора Андрея Чибиса: «Это госпиталь первый, экспериментальный. На этапе проектирования действительно анализировались все возможные мнения. Изложенные в упоминаемом документе опасения были учтены при проектировании. Сегодня нормативная документация позволяет этот госпиталь открыть».

На уточняющий вопрос корреспондента «Новой», значит ли это, что проект был переделан с учетом высказанных пожарными претензий, глава региона ответил отрицательно, добавив, что «опасения были сняты с учетом обсуждения с федеральным МЧС».