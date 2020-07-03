Коронавирус спасает россиян от аллергии, гриппа и травм в ДТП

03.07.2020, 16:54, Разное



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Об этом врач сообщила в ходе онлайн-конференции «Школа респираторной медицины. Дискуссия о COVID-19», организованной для специалистов в области здравоохранения. По словам Мирошниченко, такие меры, как ношение защитных масок и промывание носа снизили заболеваемость гриппом и респираторными инфекциями, кроме того, самоизоляция помогла аллергикам избежать сезонных осложнений во время пыления цветущих деревьев весной. Также во время карантинных ограничений снизилось количество травм и смертей в ДТП из-за того, что многие россияне вынуждены были остаться дома.

Нина Мирошниченко отметила, что врачи фиксируют рекордное количество жалоб на аносмию — это один из ключевых симптомов COVID-19. Во время обычных сезонных вспышек гриппа и ОРВИ такого количества пациентов с потерей обоняния не было никогда.

«При этом не стоит забывать, что для потери обоняния могут быть другие причины, не только вирусные заболевания. Это пациенты с полипозными риносинуситами, после травм и хирургического лечения», – подчеркнула врач.

Мирошниченко призвала своих коллег внимательно относиться к случаям ОРВИ, в том числе если не подтвердился COVID-19, поскольку респираторные инфекции по-прежнему вызывают большую угрозу для здоровья населения и чреваты осложнениями. Она также не рекомендовала врачам назначать антибиотики при вирусном заболевании.

«Очень часто мы назначаем антибиотики под давлением пациента, чтобы не было сканадала, потому что все хотят «золотую таблетку». А при вирусе антибиотики могут только ухудшить состояние пациента», – сообщила врач.