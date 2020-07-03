Ученые провели клинические испытания препарата от ВИЧ

03.07.2020, 16:53, Разное

Учёные из биофармацевтической компании Gilead Sciences (США) провели первые клинические испытания препарата от ВИЧ. В ходе экспериментов на добровольцах установлено значительное улучшения состояния пациентов и незначительные побочные эффекты.

Препарат в основе имеет молекулу GS-6207, которая является ингибитором белка вирусного каспида у ВИЧ. Таким образом препарат замедляет распространения вируса в организме и сильно деформирует его оболочку, снижая защиту против других лекарственных средств. Первое тестирование на людях дало многообещающие результаты, ведь у ВИЧ-инфицированных пациентов число вирусных частиц в крови за первые девять дней уменьшилось в 2,2 раза. Длительность нахождения препарата в организме пациента сильно зависит от дозировки. При использовании 300 миллиграмм, GS-6207 активно боролся с ВИЧ в течение 24 недель.

Исследователи рассказали и о возникших побочных эффектах. Самыми серьёзными стали небольшая боль и покраснения в области введения препарата. Неприятные симптомы пропадали в первые дни и больше никак не проявлялись. На основе этих данных учёные планируют начать изготовление вакцины, которую будут использовать повсеместно не только на ВИЧ-инфицированных людях, но и на гражданах, находящихся в зоне риска.