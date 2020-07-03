На Украине уволили главу Нацбанка

03.07.2020, 16:53, Новости дня

Украинский парламент по предложению президента страны Владимира Зеленского уволил руководителя Национального банка государства Якова Смолия.

Это решение поддержали 286 депутатов при минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Зеленский внес предложение об отставке Смолия в четверг, 2 июля.

Яков Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». Он был назначен главой НБУ еще при экс-президенте Петре Порошенко – в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.

Смолий в пятницу заявил, что на него оказывали давление с помощью проплаченных митингов у Центробанка.

«Я в своем письме сказал, что в течение последнего года возле Национального банка (проходили) проплаченные митинги, на которых выступали сидящие здесь в зале народные депутаты, месяц блокирования моего дома, месяц блокирования домов моих заместителей – это системное годовое давление», – сообщил Смолий в Раде.

По его словам, на правительственных совещаниях его неоднократно призывали «залить экономику деньгами» и отменить базовые принципы регулирования банковской системы.

«В течение последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей кабинета министров, премер-министра, президента не раз в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отметить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс (валют), чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 (гривен за доллар)», – объяснил он свою отставку.

Кроме того, в пятницу Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

Это решение поддержали 226 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По сообщению издания «Цензор.нет», Зеленский якобы заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за многомиллиардного штрафа, наложенного антимонопольным ведомством на табачного монополиста, компанию «Тэдис».