Скандалы: «Женатый холостяк»

03.07.2020, 16:42, Разное

Почему спикер Госдумы Вячеслав Володин прячет роскошное приданое молодой супруги

Состояние семьи председателя Госдумы Вячеслава Володина могло заметно вырасти благодаря новым родственным связям. Двухэтажная квартира в Москве, таунхаус в Подмосковье, барская усадьба на Смоленщине… Чем пополнилось хозяйство Володиных перед свадьбой. «Для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», – на днях намекнул подчиненным Владимир Путин, у которого у самого, как известно (это даже Дмитрий Песков подтверждал), нет ни миллиардных счетов в банках, ни эксклюзивных швейцарских часов, ни даже дворца в Геленджике.

Вот и Вячеслав Володин, автор известной апории «Нет Путина – нет России», старается пожеланиям своего кумира следовать. Подмосковное поместье «Сосны» с персональным озером, конечно, ему уже не спрятать, там давно иголки во все стороны торчат. А вот молодую жену засекретить можно вполне. А заодно и то, что она нажила его непосильным трудом.

Женатый холостяк

Четыре года назад от имени депутата Госдумы Ольги Баталиной в фейсбуке появилось дежурное поздравление Вячеслава Володина с его очередным днем рождения. Но с недежурной оговоркой: «У Вас – замечательная семья, настоящий надежный тыл – мама, жена, взрослая дочь, двое маленьких сынишек, которых Вы оберегаете».

Казалось бы, написано от души, но сейчас поздравления на странице Баталиной в соцсети нет. Удалено? Но почему? Может, потому, что на тот момент никакой жены у Вячеслава Володина не было? Во всяком случае, не было официально. Была бывшая жена, от которой у него родилась старшая дочь, были сыновья – не пойми от кого. И никакой супруги. По декларации Володин, живущий в огромном поместье под Москвой, долгие годы числился завидным холостяком.

Лишь в марте этого года партнером мамы политика Лидии Барабановой в ее «Ассоциации по содействию сохранению редких птиц, животных и природы – Лесоохотничье хозяйство «Городнянское» стала 33-летняя Яна Володина, которая до сих пор была вынуждена скрываться под девичьей фамилией Полякина.

Спикер у дачи

Знакомы Володин с Полякиной уже более 10 лет, но когда именно стали жить вместе – загадка. Но не в этом марте точно. Во всяком случае, старший сын у политика родился еще в 2013 году. Зато теперь отношения пары наконец-то оформлены официально.

Первым про изменение семейного положения спикера Госдумы написал «Инсайдер», который обратил внимание не только на смену фамилии женщины, но и на то, что ее бывшая квартира (двухэтажная, площадью 374 кв. м) вдруг перешла в собственность компании «Инвест Холдинг», которую формально контролирует 84-летняя мама Володина Лидия Барабанова.

Цифра

916.158.000 рублей составила в прошлом году чистая прибыль ООО «Инвест Холдинг» мамы и тестя Володина.

Росстат, ФНС

Стоит подобная квартира на улице Усачева в Хамовниках полмиллиарда рублей, но в свежей декларации Володина такой вызывающей роскоши, понятно, уже не окажется. Жена ведь переписала ее на свекровь. Впрочем, как выяснил «Собеседник», элитная квартира – не единственное, от чего Яна Володина избавилась накануне свадьбы.

Сегодня через холдинг «Днепрово» Лидии Барабановой в Смоленской области принадлежит семейная усадьба с искусственным прудом и вертолетной площадкой. Местные жители в разговоре с «Собеседником» назвали усадьбу «дачей Володина», а по документам она и вовсе проходит как «оздоровительный комплекс». Правда, с документами там не все гладко: в последние годы участкам этой «оздоровительной» земли несколько раз перекраивали границы и присваивали новые кадастровые номера. Вероятно, чтобы скрыть имя того, кто владел этими 30 га прежде. А владела… да-да, Яна Полякина.

Именно на ее бывших угодьях ее свекровь в прошлом году поставила на учет свой очередной новенький рубленый коттедж на 353 кв. м. Есть куда положить молодых.

Совсем осатанели

Эти муж и жена – давно уже одна сатана. Еще в 2011 году молоденькая Яна Полякина возглавила «Инвест Холдинг» и другую саратовскую фирму Барабановой, «Городской транспорт», сменив на этих постах бывшего руководителя секретариата Володина Антона Лопатина. То есть в числе особо приближенных она была уже тогда.

Год спустя Полякина учредила в Москве фонд содействия развитию гражданского общества «Я – гражданин», сотрудничающий с «Единой Россией», которая была создана при участии Вячеслава Володина. Когда «Медуза» готовила об этом репортаж, охранник здания, где был зарегистрирован фонд, сказал, что там расположен офис холдинга «Ост Медиа», также связанного с Полякиной и с бизнесом семьи Володина.

Еще через год, как раз когда у Володина родился первый сын, Яна Полякина из гендиректора выросла до соучредителя «Инвест Холдинга» Барабановой, но потом вдруг от бизнеса отказалась. Причем добровольно. Спикеру Госдумы такая богатая жена не нужна, чтобы декларацию лишний раз не осложнять. Да и Путин ведь может обидеться. А раз так, то зачем оформлять все на жену, если это можно сделать на маму. Ну или в крайнем случае на тестя.

Новинки в тесте

СМИ уже писали, что Юрий Полякин – уроженец Мордовии, но не так давно человек с такими ФИО поселился и в Подмосковье – пять лет назад на его имя был оформлен особняк неподалеку от Волоколамского кремля.

Пару лет Полякин владел еще и таунхаусом в коттеджном поселке «Павлово-2» в деревне Новинки (неподалеку от володинских «Сосен»). Недвижимость ему подарила дочь Яна, но потом мужчина передарил ее дочке обратно. Изначально Яна, как уже писал телеграм-канал «Инфобомба», приобрела этот таунхаус через виргинский офшор.

Похожая история произошла и с передариванием Полякиными друг другу московской квартиры на Академика Анохина, правда, там в череде сделок обошлось без офшора. До Полякиных этой квартирой с 2008 по 2013 год владел Николай Панков. Вообще-то депутат Госдумы Панков – давний саратовский приятель Вячеслава Володина, но в его архивных декларациях упоминания о квартире такой площади «Собеседнику» найти не удалось. Тоже, наверное, от кого-то прятал.

В любом случае и квартиру, и таунхаус Юрий Полякин вновь вернул дочери. Вместо этого та переписала на отца гораздо больше – свою долю уставного капитала в «Инвест Холдинге», которым теперь владеет он и 84-летняя мама Володина. В общем, как это часто водится у молодых, все самое сложное опять свалили на родителей.

Кстати

Мишустин сделал подарок молодоженам

Андрей Никоненков, директор «Ассоциации по содействию сохранению редких птиц, животных и природы» матери и жены Володина, одновременно возглавляет соседнее мараловодческое хозяйство Барабановой «Исток-Д», которое решило продавать оленей и консервированные мараловые панты в Южную Корею. При этом самой ассоциации принадлежит часть смоленской «дачи Володина», то есть занимается она скорее обеспечением отдыха спикера Госдумы от его заботы о будущем Путина, а не только (или не столько) сохранением разведенных ради корейцев маралов.

Ну так вот, по апрельскому постановлению правительства РФ эта самая смотрящая за дачей спикера ассоциация вдруг оказалась в списке отраслей, «наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки».

И кто теперь скажет, что Путин не поддерживает малый и средний бизнес… тех, кто поддерживает его! Есть Путин – есть Володин, нет Путина – нет Володина.

Олег Ролдугин