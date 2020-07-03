Сыну актрисы Анны Цукановой-Котт исполнилось 12 лет: Мы выглядим как брат и сестра!
03.07.2020, 16:37, Разное
В личном
микроблоге знаменитость сообщила, что сегодня, 3 июля, важная для нее дата. В
этот день 12 лет назад она впервые стала матерью. У Анны родился сын Михаил.
Артистка
поздравила отпрыска, а также сообщила, что с ним у нее сложились необычные
отношения. Цуканова-Котт считает наследника лучшим другом, ведь она достаточно
рано его родила, в 19 лет. Артистка общается с мальчиком на любые темы и ничего
не утаивает от него.
“Все
говорят, что мы выглядим как брат и сестра!” – призналась 30-летняя Анна. Артистка не
может поверить, что ее отпрыск так быстро вырос.
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Напомним, Анна
Цуканова-Котт замужем за режиссером Александром Коттом. Артистка и постановщик
познакомились на съемках. Анне на тот момент было всего 15 лет. Позже в
интервью актриса признавалась, что сразу влюбилась в Александра. Именно ради
любимого она решила поступить в Щукинское училище.
Пара начала
встречаться, когда девушке исполнилось 18 лет. Через год после начала отношений
Анна Цуканова-Котт родила избраннику сына Михаила. Котту на тот момент было 35
лет. В 2018-м актриса подарила режиссеру дочь Лею. Отметим, что знаменитости
расписались в ЗАГСе только в 2019 году. Пышное торжество деятели кино не
устраивали.
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