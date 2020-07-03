 

Анонсировано повышение пенсий и зарплат для некоторых категорий россиян

03.07.2020, 16:37, Разное

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Зарплаты военнослужащих будут повышены в 1,03 раза. Мера коснется контрактников и призывников, сказано в документе.

Повышенные выплаты получат и военнослужащие Росгвардии и полицейские, а также сотрудники других правоохранительных органов. Постановление касается и работников федеральной противопожарной службы.

В документе упомянуты и уволенные со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков. Для них с 1 октября повышается размер пенсионных выплат.

Напомним, что с 1 июля в России увеличены пенсии для опекунов, у которых на попечении находятся несовершеннолетние. А с 1 августа произойдет автоматическое повышение накопительных выплат.

ПФР осуществляет дополнительную выплату гражданам, которые взяли на временное проживание нетрудоспособных граждан из организаций социального обслуживания в период с апреля по июнь 2020 года.

— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) June 16, 2020

Как писали “Дни.ру”, в ПФР намерены увеличить средний размер пенсий в России до 17 342 рублей. В 2021 году выплаты проиндексируются на 6,3%, в 2022-м – на 5,9%.

Расходы на выплату пенсий ожидаемо вырастут. В следующем году – на 1,5%, прогнозируют в ПФР. В последующие годы эта цифра будет расти. Так, в 2022 году размер средств на выплату пенсий в России увеличится на 3,9%.

В настоящий момент бюджет Пенсионного фонда России дефицитный. В нем образовалась “дыра” в размере более четырех триллионов рублей. Государство планирует ее закрыть. С каждым годом на покрытие расходов ПФР требуется все больше средств.



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