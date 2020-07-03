Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актер отказался признавать вину в ДТП

03.07.2020, 16:35, Разное

Несколько минут назад в сети стал доступен эфир с адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым на телеканале “Москва 24”. Во время разговора с репортерами Пашаев сделал неожиданное заявление. По его словам, на одном из последних допросов актер отказался от признания своей вины в ДТП, в результате которого погиб человек.

Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: “Я хочу возместить”, – имел в виду не возместить нанесенный ущерб, а “готов платить”, потому что в ДТП участвовала его машина,

– сказал адвокат. Пашаев также пояснил, что ДТП было совершено с участием машины Михаила Ефремова, но свою вину при этом сам актер никогда не признавал. Что именно он имеет в виду и как тогда он может объяснить произошедшее, адвокат не сказал, сославшись на тайну следствия. Эти слова уже прокомментировал представляющий семью погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова адковат Александр Добровинский, сказав, что “мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии”.

Михаил ЕфремовНапомним, вечером 8 июня, в 21:44, у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария, виновником которой стал Михаил Ефремов. Его автомобиль на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского. На момент аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 9 июня в Таганском районном суде прошло первое заседание по делу Ефремова, по результатам которого актера отправил под домашний арест до 9 августа. Сообщалось, что в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, но, как добавил впоследствии собеседник агентства, это могли быть остаточные следы наркотиков, употребленных еще до инцидента. Тем не менее, в рамках расследования ДТП полиция завела еще и дело о сбыте наркотических и психотропных веществ по статье 228.1 УК РФ. Почитать комментарии коллег и друзей Михаила Ефремова, которые высказались о произошедшем, можно здесь.

Через четыре дня после случившегося Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего. Ситуацию также прокомментировал его сын Никита, который вчера дал интервью газете “Известия”. В нем он признался, что пережить все произошедшее с отцом ему помогает группа поддержки:

Эта трагедия вызвала во мне много сильных чувств и эмоций. Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию.

Сын Михаила Ефремова Никита прокомментировал новости о ДТП с участием отца

Никита также признался, что и сам ранее испытывал на себе пагубное влияние алкоголя, но сейчас ведет здоровый образ жизни:

У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы.