 

Любовь Толкалина с дочкой, Екатерина Варнава и другие гости премьеры аудиоспектакля “Пигмалион”

03.07.2020, 16:35, Разное

На днях в Москве состоялась премьера аудиоспектакля “Пигмалион”, главные роли в котором озвучили актеры МХТ имени Чехова Игорь Миркурбанов и Александр Семчев, а также актриса и телеведущая Екатерина Варнава. Оценить новый проект Мобильного художественного театра пришли Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Любовь Толкалина с дочкой Марией, Александр Молочников, Ирина Шихман, Надежда Сысоева, Евгений Бороденко, Анна Чурина с дочкой Ксенией и другие.

Екатерина ВарнаваИнгеборга ДапкунайтеАндрей МалаховЛюбовь Толкалина с дочкой МариейМихаил ЗыгарьАвторы сценария “Пигмалиона” Михаил Зыгарь и Александр Незлобин перенесли зрителей в недалекое будущее: Москва готовится к 90-летию визита Бернарда Шоу, банкир и отставной министр выпивают в баре, замечая неподалеку звезду Instagram, которая впоследствии попытается изменить жизнь одного из них, превратив его в популярного стендап-комика.

Сначала гости премьеры встретились в Noor Bar, затем переместились к памятнику А.С. Пушкина на Пушкинской площади и завершили маршрут у фонтана у Большого театра. После спектакля в Ararat Park Hyatt Moscow состоялась вечеринка по случаю премьеры. 

Гости премьерыЛюбовь Толкалина с дочкой МариейНадежда СысоеваАлександр МолочниковЕвгений БороденкоСреди гостей – Михаил Зыгарь, Екатерина Варнава, Александр МолочниковИрина ШихманЕвгения МиловаАнна Чурина с дочкой КсениейЛюбовь Толкалина с дочкой Марией



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