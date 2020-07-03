В NASA намерены сбить с курса астероид Dimorphos

03.07.2020, 16:30, Разное

В NASA намерены в тестовом режиме сбить с курса лунный астероид Dimorphos при помощи космического аппарата DART. Его старт запланирован на июль 2021 года и только в сентябре 2022 года должно состояться запланированное столкновение.

Учёный из Университета Аристотеля в Салониках Клеоменис Циганис рассказал, что корабль DART, как и вся миссия, является первой попыткой NASA намеренно повлиять на траекторию движения космического тела. Астероид Dimorphos выбран не случайно, ведь он всего 160 метров в ширину и при этом вращается вокруг ещё более массивного собрата – Didimos. Период вращения составляет 12 часов, но с помощью аварийной посадки DART на поверхность небесного тела планируется сократить это время на 10 – 20 минут. Таким образом в NASA минимизируют риски возникновения непредвиденных обстоятельств.

Об успехе или провале миссии DART станет известно только в 2024 году, когда на поверхность Dimorphos отправится зонд Hera. Если же тестовое изменение траектории астероида увенчается успехом, то в NASA начнут разрабатывать специальную программу, суть которой заключается в изменении траектории движения потенциально опасных для Земли астероидов.