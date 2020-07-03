Экс-жена отсудила алименты у Кирилла Емельянова из сериала “Кадетство”
03.07.2020, 16:23, Разное
В 2010 году
артист, известный по теленовелле “Кадетство”, женился на коллеге по цеху Екатерине
Директоренко. В 2011 году супруга подарила Кириллу Емельянову первенца – сына Степана.
В 2013-м у пары появился второй ребенок – Василий. Брак знаменитостей продлился
менее шести лет. В 2016 году Екатерина и Кирилл развелись.
После
расставания с Емельяновым Директоренко не раз заявляла, что вынуждена одна
поднимать наследников. Дескать, звезда серила “Кадетство” детям финансово не
помогает. Кирилл говорил, что не собирается содержать нового
парня Екатерины.
В итоге Директоренко
подала в суд. Фемида встала на сторону матери двоих детей. Кириллу назначили
алименты. Теперь артист обязан ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей на
каждого ребенка.
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