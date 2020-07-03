 

Экс-жена отсудила алименты у Кирилла Емельянова из сериала “Кадетство”

03.07.2020, 16:23, Разное

В 2010 году
артист, известный по теленовелле “Кадетство”, женился на коллеге по цеху Екатерине
Директоренко. В 2011 году супруга подарила Кириллу Емельянову первенца – сына Степана.
В 2013-м у пары появился второй ребенок – Василий. Брак знаменитостей продлился
менее шести лет. В 2016 году Екатерина и Кирилл развелись.

После
расставания с Емельяновым Директоренко не раз заявляла, что вынуждена одна
поднимать наследников. Дескать, звезда серила “Кадетство” детям финансово не
помогает. Кирилл говорил, что не собирается содержать нового
парня Екатерины.

В итоге Директоренко
подала в суд. Фемида встала на сторону матери двоих детей. Кириллу назначили
алименты. Теперь артист обязан ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей на
каждого ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КИРИЛЛ ЕМЕЛЬЯНОВ (@otec_kirill) 8 Май 2020 в 10:22 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Эвелина Бледанс высказалась о проступке Михаила Ефремова

04.06 / Чернокожие дети с COVID-19 более подвержены схожему с “Кавасаки” синдрому – ученые

26.05 / Телепортация мальчика в Маниле до сих пор вызывает изумление у ученых, хоть и прошло 70 лет

12.05 / Умерла звезда фильма “Мулен Руж”

25.06 / Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

15.04 / Врачи нашли “нулевого” пациента, привезшего коронавирус в Россию

17.05 / Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 1500 человек

24.04 / Подарок со смыслом: Эминем отправил медицинским работникам банки со спагетти

04.06 / Скандалы: Разозлив дизтоплива

23.06 / Доктора рассказали о продуктах, усиливающих метаболизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска