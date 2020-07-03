Экс-жена отсудила алименты у Кирилла Емельянова из сериала “Кадетство”

03.07.2020, 16:23, Разное

В 2010 году

артист, известный по теленовелле “Кадетство”, женился на коллеге по цеху Екатерине

Директоренко. В 2011 году супруга подарила Кириллу Емельянову первенца – сына Степана.

В 2013-м у пары появился второй ребенок – Василий. Брак знаменитостей продлился

менее шести лет. В 2016 году Екатерина и Кирилл развелись.

После

расставания с Емельяновым Директоренко не раз заявляла, что вынуждена одна

поднимать наследников. Дескать, звезда серила “Кадетство” детям финансово не

помогает. Кирилл говорил, что не собирается содержать нового

парня Екатерины.

В итоге Директоренко

подала в суд. Фемида встала на сторону матери двоих детей. Кириллу назначили

алименты. Теперь артист обязан ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей на

каждого ребенка.

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Публикация от КИРИЛЛ ЕМЕЛЬЯНОВ (@otec_kirill) 8 Май 2020 в 10:22 PDT