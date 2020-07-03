Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

03.07.2020, 15:58, Новости дня

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских IT-специалистов оставаться в России. Об этом он сообщил на чемпионате для Java-разработчиков Alfa Battle, организованном компаниями Альфа-Групп.

Во время финала чемпионата состоялась дискуссия о том, где захотят работать молодые российские программисты в ближайшие годы: в стартапах, российских крупных компаниях или за рубежом.

Владимир Верхошинский, окончивший Стэнфордский университет в США, развеял мифы о легкой карьере на Западе. По его мнению, тысячи талантливых российских специалистов остаются невостребованными за рубежом: "Повзрослев, они сидят в барах, пьют пиво и рассуждают о том, почему у них не получился многомиллиардный бизнес". Эксперт назвал это "массовым явлением", которое произвело на него охлаждающее впечатление. Его коллеги по Стэнфорду, вернувшиеся в Россию, добились существенно больших высот.

"Работать в РФ – это рациональный выбор. Для ребят талантливых, трудолюбивых шансы на успех здесь несопоставимо выше, чем в любой, даже самой продвинутой западной стране", — подчеркнул глава крупнейшего российского частного банка.

Наилучшую среду для развития, по его мнению, создают крупные и одновременно инновационные компании. Они будут оттягивать кадры у стартапов, не имеющих устойчивого финансового потока. "Сегодня время крупных и надежных корпораций, но не всех. Конкуренцию за лучших IT-специалистов выигрывают гибкие, инновационные компании с горизонтальной моделью управления, такие как Альфа-Банк. Они дают сотрудникам возможности для творчества и принятия решений", — подытожил Верхошинский.