 

Рада проголосовала за выделение еще 2 млрд грн на преодоление последствий паводков на западе Украины

03.07.2020, 15:55, Новости дня

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За законопроект №3776 в целом проголосовало 350 народных депутатов.

Заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил, что законопроектом предусмотрено увеличение размера резервного фонда на 2 млрд грн. Деньги планируют получить от налога на добавленную стоимость от изготовленных в Украине товаров.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту (.docx), 2 млрд грн хотят направить на преодоление последствий наводнения в западных областях Украины.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

По состоянию на 3 июля, по информации ГСЧС, подтопленными остаются 11 населенных пунктов в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. Он сообщил, что правительство уже выделило более 754 млн грн на восстановление инфраструктуры, на компенсацию пострадавшим и “проведение комплекса превентивных мероприятий”, но для преодоления последствий стихии нужно еще около 2 млрд грн.

В связи со стихийным бедствием МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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