 

Рада уволила Смолия с должности главы НБУ

03.07.2020, 15:55, Новости дня

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (НБУ), передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Соответствующий проект постановления №3772, который 2 июля внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, поддержало 286 депутатов при минимально необходимых 226. 

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ. 

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”. 

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов “5–7–9%”. 

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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