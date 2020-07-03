Путин: Ограничений прав секс-меньшинств в РФ нет и никогда не будет

03.07.2020, 15:53, Новости дня

В РФ не было, нет и не будет ограничений религиозных прав, прав национальных меньшинств и прав сексуальных меньшинств, сообщил президент Владимир Путин.

«В РФ не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в РФ не было и не будет никогда», – сообщил президент на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, передает ТАСС.

Говоря о сексуальных меньшинствах, глава государства отметил, что человеку нужно вырасти и самостоятельно определить свою судьбу.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо – вот мы против чего», – цитирует президента РИА «Новости».

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

Также Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.