Растяжка поможет предупредить инфаркт и инсульт

03.07.2020, 15:49, Разное



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Пассивная растяжка может улучшить состояние сосудов, снизить риск болезней сердца. Ее эффект виден даже после короткого курса упражнений, показало исследование, которое опубликовано в Journal of Physiology.

Упражнения на пассивную растяжку делаются при помощи внешней силы – собственной (с использованием дополнительных приспособлений или без них) или помощников (напарников, инструкторов, медработников).

В исследовании, которое провели ученые из Миланского Университета (University of Milan), участвовали 39 человек. Их разделили на две группы: одна группа (экспериментальная) выполняла упражнения по пассивной растяжке ног не менее пяти раз в неделю в течение 12 недель. Вторая группа (контрольная) не делала таких упражнений.

В конце исследования ученые проверили состояние сосудов голеней и предплечий участников. У людей, которые выполняли упражнения, сосуды стали более эластичными (уменьшилась жесткость, они стали лучше расширяться в ответ на стимуляцию), в них увеличился кровоток.

Обнаруженные изменения в сосудах могут способствовать уменьшению риска таких болезней, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт: нарушения контроля кровотока являются одной из их причин.

В будущем ученые хотят узнать, можно ли использовать эти упражнения не только для профилактики, но и для лечения сердечно-сосудистых патологий. Пассивная растяжка особенно хорошо подходит для людей c ограничениями подвижности. Еще одна потенциальная область применения пассивной растяжки – помощь госпитализированным пациентам и после операций.

Эмилано Че (Emiliano Ce), автор исследования, считает, что эти данные особенно актуальны во время пандемии, когда возможность выполнения других упражнений для профилактики болезней сердца может быть ограниченной.