Растяжка поможет предупредить инфаркт и инсульт
03.07.2020, 15:49, Разное
2
минуты
Пассивная растяжка может улучшить состояние сосудов, снизить риск болезней сердца. Ее эффект виден даже после короткого курса упражнений, показало исследование, которое опубликовано в Journal of Physiology.
Упражнения на пассивную растяжку делаются при помощи внешней силы – собственной (с использованием дополнительных приспособлений или без них) или помощников (напарников, инструкторов, медработников).
В исследовании, которое провели ученые из Миланского Университета (University of Milan), участвовали 39 человек. Их разделили на две группы: одна группа (экспериментальная) выполняла упражнения по пассивной растяжке ног не менее пяти раз в неделю в течение 12 недель. Вторая группа (контрольная) не делала таких упражнений.
В конце исследования ученые проверили состояние сосудов голеней и предплечий участников. У людей, которые выполняли упражнения, сосуды стали более эластичными (уменьшилась жесткость, они стали лучше расширяться в ответ на стимуляцию), в них увеличился кровоток.
Обнаруженные изменения в сосудах могут способствовать уменьшению риска таких болезней, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт: нарушения контроля кровотока являются одной из их причин.
В будущем ученые хотят узнать, можно ли использовать эти упражнения не только для профилактики, но и для лечения сердечно-сосудистых патологий. Пассивная растяжка особенно хорошо подходит для людей c ограничениями подвижности. Еще одна потенциальная область применения пассивной растяжки – помощь госпитализированным пациентам и после операций.
Эмилано Че (Emiliano Ce), автор исследования, считает, что эти данные особенно актуальны во время пандемии, когда возможность выполнения других упражнений для профилактики болезней сердца может быть ограниченной.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет