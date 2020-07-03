В пещере «Таврида» зафиксирована температурная аномалия

03.07.2020, 15:48, Новости дня

Температурная аномалия зарегистрирована в крымской пещере «Таврида», ее причины еще предстоит выяснить, рассказал руководитель проекта Крымского федерального университета имени Вернадского «Пещера Таврида» Геннадий Самохин.

Самохин рассказал, что в среднем температура в пещере 13,5 градуса, «обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности», передает РИА «Новости».

«Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше. Чем это объясняется, мы пока не знаем. Можно предполагать, что идет поток глубинного тепла, может быть, замедлен обмен воздуха, поэтому накапливается тепло. Пока об этом сложно говорить, но аномалия есть», – отметил он.

Также предстоит выяснить, откуда в пещере взялся углекислый газ, концентрация которого при вскрытии превышала норму в 100 раз.

«Сейчас вошло почти в норму, но остался вопрос, откуда брался углекислый газ: он долго накапливался или происходит поток углекислых газов. Интересно происхождение этих газов», – подчеркнул Самохин.

Карстовая полость – пещера длиной около 2 километров – была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида» в 2018 году.

Там нашли останки мамонта, были обнаружены неизвестные микроорганизмы.

Всего в крымской пещере «Таврида» ученым удалось найти более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц.

В мае ученые приступили к новым исследованиям в крымской пещере.