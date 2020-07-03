 

Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий

03.07.2020, 15:48, Новости дня

Поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России, сообщил президент Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон.

«Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей», – цитирует Путина ТАСС.

Он напомнил, что артист Владимир Машков предложил внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий страны.

«Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича – о том, что эта поправка должна быть железобетонной – и установили в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксировано <…> это положение, железобетонный памятный знак», – добавил глава государства.

«Надо сказать, что это касается не одной-двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России», – заметил он.

Ранее на центральной площади Южно-Курильска поставили плиту с табличкой, на которой выбит текст поправки о запрете на отчуждение территорий.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

Также Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.



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