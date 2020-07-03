Al Jazeera – на фоне роста напряжённости с Китаем Индия закупит у России 21 истребитель МиГ-29

03.07.2020, 15:40, Новости дня

Индия приобретёт у РФ 21 самолёт МиГ-29 и ещё 12 истребителей Су-30 МКИ местной сборки по российской лицензии, а также модернизирует 59 МиГ-29 для защиты границ, передаёт Al Jazeera. Отмечается, что укрепление оборонного потенциала страны потребовалось на фоне роста напряжённости с Китаем.



Reuters

Министерство обороны Индии одобрило закупку 21 российского истребителя МиГ-29 и модернизацию уже имеющихся на вооружении страны 59 самолётов на фоне роста напряжённости в отношениях с соседним Китаем, пишет Al Jazeera.

В министерстве отметили, что приобретение у РФ 21 самолёта МиГ-29 и ещё 12 истребителей Су-30 МКИ у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited, которая производит их по российской лицензии, а также модернизация 59 МиГ-29 на общую сумму $2,4 миллиардов призваны «увеличить» количество боевых эскадрилий ВВС Индии.

Кроме того, министерство одобрило разработку ракетных комплексов для всех трёх видов вооружённых сил, а также модернизацию боевых машин пехоты для сухопутных войск страны.

Решение о расширении оборонного потенциала Индии было принято в связи с «необходимостью укрепления вооружённых сил для защиты границ и призывом премьер-министра Нарендры Моди к «самодостаточности Индии», отметили в министерстве.

Al Jazeera напоминает, что объявление о приобретении истребителей последовало за телефонным разговором Моди с президентом РФ Владимиром Путиным, которого индийский лидер «тепло поздравил» с итогами голосования по поправкам к Конституции.

Индия считается одним из главных партнёров РФ в области торговли вооружением. Так, в 2018 году страны подписали соглашение о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $5,4 млрд, несмотря на угрозу американских санкций. В июне этого года министр обороны Индии Ражнатх Сингх прибыл с визитом в Москву для присутствия на параде Победы на Красной площади.

Как отмечает телеканал на своём сайте, по мере модернизации своей армии Индия стала крупнейшим импортёром оружия в мире.

Эксперт в области вооружения Рахул Беди полагает, что приобретение российских самолётов позволит решить давно ощущаемую потребность ВВС страны в эскадрильях истребителей, число которых сократились до 28, в каждой из которых по 18 самолётов.

Как напоминает Al Jazeera, напряжённость в отношениях с Китаем в связи с территориальным спором о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира 15 июня привела к стычке с китайскими военными в провинции Ладакх, в результате которой погибли 20 индийских военнослужащих.