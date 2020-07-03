CNN – Ким Чен Ын сообщил о «блестящем успехе» в борьбе с пандемией — но посоветовал не расслабляться

03.07.2020, 15:40, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что борьба его страны с пандемией увенчалась «блестящим успехом», так как Пхеньян сумел остановить проникновение коронавируса, пишет CNN. Вместе с тем Ким призвал своих чиновников не расслабляться и не отменять меры предосторожности раньше времени, так как мировой кризис здравоохранения ещё не закончился.



Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын высоко оценил результаты борьбы своей страны с пандемией коронавируса, заявив, что она увенчалась «блестящим успехом», однако предупредил своих подчинённых, что преждевременная отмена мер предосторожности может привести к разрушительным последствиям, пишет CNN.

По данным северокорейских государственных СМИ, на встрече высокопоставленных политиков Ким сообщил, что Северная Корея сумела остановить проникновение коронавируса в страну, которая во многом ведёт отшельнический образ жизни.

«Несмотря на мировой кризис здравоохранения, мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную антиэпидемическую обстановку, что является блестящим успехом», — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Вместе с тем Ким также пожурил своих чиновников за чрезмерную расслабленность, напомнив, что кризис здравоохранения в мировом масштабе пока ещё далёк от завершения. «Поспешное смягчение противоэпидемических мер приведёт к невообразимому и катастрофическому кризису», — отметил Ким.

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, Ким сидит во главе десятков чиновников, однако последние никак не пытаются дистанцироваться друг от друга. Кроме того, ни один из попавших на снимок людей не носил маску.

При этом, если верить дипломатическим источникам в Пхеньяне, на улицах все северокорейцы носят маски и практикуют социальное дистанцирование. По их словам, столичная жизнь в основном вернулась в привычное русло, а строительные площадки, магазины и отели и вновь открылись. Кроме того, по некоторым данным, северокорейские школы открылись ещё в июне.

Судя по всему, северокорейские чиновники уверены, что обуздали вирус, по крайней мере в Пхеньяне, хотя, по словам одного из источников, он не слышал о том, чтобы в Северной Корее кто-то проходил тесты на коронавирус.

Эксперты в области общественного здравоохранения считают, что крайне маловероятно, чтобы вирус не сумел проникнуть в Северную Корею тем или иным способом. Один из наиболее вероятных вариантов — это северная граница с Китаем, где широко распространена контрабанда. Кроме того, специалисты придерживаются мнения, что Северная Корея весьма уязвима к COVID-19 по причине плохой системы здравоохранения.

Несмотря на это Северная Корея находится в достаточно выгодном положении, позволяющем ей предотвратить проникновение вируса через границу. Пхеньян запретил въезд в страну ещё несколько месяцев назад, когда пандемия только набирала обороты, в то время как северокорейцы не могут свободно перемещаться по территории государства. По словам перебежчиков, в среднем гражданам этой страны не разрешают отлучки из дома на большие расстояния без разрешения правительства.