 

Глава Роспотребнадзора о коронавирусе: Оказался не так страшен, как мы предполагали

03.07.2020, 15:37, Разное

Наша страна проходит эпидемию гораздо лучше, чем многие другие, считает руководитель федерального ведомства. По ее словам, ученые прогнозировали появление нового вируса. Степень готовности к нему разных стран оказалась разной, констатировала Попова.

Тем не менее инфекция не так страшна, как предполагалось, заявила глава Роспотребнадзора. Наша страна успешно преодолевает последствия эпидемии, что дало возможность возобновить работу отраслей экономики. При этом важно не допустить новых рисков.

Эпидемия коронавируса изменила мир, поэтому приходится устанавливать новые правила, отметила Попова. Эта работа началась в конце апреля, рассказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала “Россия-24”.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал маловероятной вторую волну коронавируса в России и повторение весенних событий. В стране созданы дополнительные медицинские мощности, разработаны препараты для лечения инфекции, а у части населения появился иммунитет, отметил он.

Схожего мнения придерживается мэр Москвы Сергей Собянин. Вторая волна коронавируса в Москве вряд ли будет, возможны разве что отклонения в эпидемиологической обстановке, добавил градоначальник.

Напомним, что коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6 718 человек. С начала эпидемии заразились более 667 тысяч граждан, большая часть из них к настоящему моменту выздоровела. Зафиксировано 9 859 летальных исходов.

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса /Интерфакс

— Коронавирус. Новости на русском. (@CoronaviridaeRu) July 3, 2020



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