Захватившего монастырь схиигумена лишили церковного сана

03.07.2020, 15:37, Разное

Церковный

суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без его

участия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание.

“Постановили

признать схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов, правил

святых апостолов, священных канонов, извергнуть схиигумена из

священного сана”, – заявили в церковном суде.

“Да, он

сегодня лишен священного сана. Если он, не дай Бог, пойдет по этому пути

дальше, то судьба у него незавидна. Но мы надеемся, что, не пребывая в

священном сане, он может спасаться, молиться и находиться в церкви”, – сказал

протоиерей в одном из интервью.

Основатель

Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после

того, как заявил, что не верит в пандемию, и проклял всех, кто запрещает

покидать дома. После того, как его отстранили от службы в церкви, он захватил

монастырь и расставил по периметру здания казаков.