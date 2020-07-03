 

Захватившего монастырь схиигумена лишили церковного сана

03.07.2020, 15:37, Разное

Церковный
суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без его
участия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание.

“Постановили
признать схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов, правил
святых апостолов, священных канонов, извергнуть схиигумена из
священного сана”, – заявили в церковном суде.

“Да, он
сегодня лишен священного сана. Если он, не дай Бог, пойдет по этому пути
дальше, то судьба у него незавидна. Но мы надеемся, что, не пребывая в
священном сане, он может спасаться, молиться и находиться в церкви”, – сказал
протоиерей в одном из интервью.

Основатель
Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после
того, как заявил, что не верит в пандемию, и проклял всех, кто запрещает
покидать дома. После того, как его отстранили от службы в церкви, он захватил
монастырь и расставил по периметру здания казаков.



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