Стало известно место похорон тренера Нурмагомедова

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03.07.2020, 15:30, Новости дня

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил, сообщил глава села Ильяс Хазиев.

«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти (тело). Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди», – передает ТАСС слова главы села.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что скончался отец российского бойца UFC Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

В июне он сообщал, что Абдулманап находится в тяжелом состоянии. 



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