 

Редакция «Ведомостей» выдвинула ряд требований новому издателю

03.07.2020, 15:30, Новости дня

Издающая газету «Ведомости» компания «Бизнес ньюс медиа» получила письмо от редакции с требованиями к новым владельцам издания, сообщили в пресс-службе БНМ.

«Гарантировать соблюдение «Догмы» и «Этического кодекса». Гарантировать, что решение о размещении статей на страницах газеты и на сайте vedomosti.ru принимается только при участии редактора профильного отдела, ответственного за освещаемую тематику», – указано в требованиях, передает РИА «Новости». 

Также коллектив просит гарантировать, что любые изменения материала, опубликованного на сайте vedomosti.ru, равно как и его снятие с сайта после публикации возможны только по согласованию с автором материала и редактором профильного отдела. Также требуется прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакций. 

Вместе с тем в письме указана необходимость издателей «гарантировать от имени совета директоров, что условия трудовых договоров и правила внутреннего трудового распорядка не будут пересмотрены в сторону ухудшения условий труда сотрудников».

Кроме того, коллектив требует «не сокращать штат сотрудников по состоянию на 26 июня 2020 года» и «продлить режим самоизоляции до 31 августа 2020 года включительно».

«Подтверждаем факт получения издателем письма от коллектива «Ведомостей», – сообщили в пресс-службе БНМ.

Ранее гендиректор «Бизнес ньюс медиа», издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покинул свой пост. Совет директоров БНМ рекомендовал назначить главным редактором издания Андрея Шмарова.

Из-за назначения Шмарова все пять заместителей главреда приняли решение уйти из газеты: Александр Губский, Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Они объяснили, что Шмаров «выполняет политический заказ», кроме того, сотрудники издания голосовали за другого человека.



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