 

Москве предсказали выпадение половины месячной нормы осадков за сутки

03.07.2020, 15:30, Новости дня

За сутки в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков из-за приближения зоны с ливнями и грозами, сформировавшейся в Белоруссии, сообщило столичное Метеобюро.

«Над Белоруссией обострились атмосферные фронты, в результате сформировалась зона с ливнями и грозами. Эта зона неблагоприятной погоды со скоростью 40-50 километров в час движется на столичную область. После 18 часов с ливнями и грозами она приблизится к Московской области, и будет определять погоду в ближайшие сутки», – сообщается на сайте «Метеоновости». 

Отмечается, что вечером и в начале ночи в Москве ожидаются наиболее интенсивные осадки. В это время может выпасть до половины месячной нормы осадков, в июле она составляет 94 миллиметра. Не исключено, что на столицу обрушится град. 

Самые неблагоприятные погодные условия будут зафиксированы в западной части Москвы. Синоптики заметили, что рекордных значений по количеству осадков, несмотря на ливень, не ожидается.

«Третьего июля они составляют 50,2 миллиметров и принадлежат 1982 году, а 4 июля самый дождливый день был в далеком 1927 году, когда за сутки выпало 56,7 миллиметров осадков», – отмечается в сообщении.

Напомним, согласно данным, зафиксированным на метеостанции МГУ им. Ломоносова, в июне этого года установлен новый рекорд осадков – первый месяц лета в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет метеонаблюдений. Также побит еще один вековой рекорд: количество выпавших осадков в столице за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 мм.



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