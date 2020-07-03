Ученые: Коронавирус мутировал и стал более заразным

03.07.2020, 15:30, Разное

Учёные из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США обнаружили новую мутацию коронавируса. Из-за неё SARS-CoV-2 стал в девять раз заразнее и активно распространяется на территории Европы.

Новая мутация получила название G614 и является улучшенной версией предыдущей D614. Главные изменения затронули белковый шип, которым вирус прикрепляется к клеткам. Из-за этого ему стало намного проще проникать в ткани, а размножение начинается в верхних дыхательных путях. Таким образом коронавирус стал заразнее, а мутация G614 полностью вытеснила D614 на территории США и Европы.

Несмотря на такие неутешительные прогнозы, специалисты обнаружили и другие изменения. В частности, новая версия коронавируса реже приводит к тяжёлым последствиям или летальным случаям. Также антитела из крови переболевших более эффективно справляются с вирусом, не говоря уже о собственной иммунной системой человека, которая способна самостоятельно избавиться от мутировавшего SARS-CoV-2.