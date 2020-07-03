 

В Сергиевом Посаде возле музея повредили раритетный автомобиль

03.07.2020, 15:23, Разное

Один из раритетных автомобилей, стоящих у здания Музея советского детства, был поврежден неизвестными. Сотрудники учреждения обратились к населению.

В официальном аккаунте музея в “Инстаграм” появилось сообщение с фотографией вмятины на капоте машины. Работники учреждения подчеркнули: теперь они вынуждены написать предупреждение о том, что на кузовах автомобилей сидеть запрещено, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.



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