 

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

03.07.2020, 15:23, Разное

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу в эту субботу, 4 июля.

Голосование проходило по всей стране с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок выступили 77,92% граждан, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

Ранее Владимир Путин поблагодарил граждан за участие в голосовании. Президент отметил, что понимает людей, которые не одобрили поправки.



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