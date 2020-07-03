 

Путин о поправках в Конституцию: Мы приняли это решение вместе

03.07.2020, 15:16, Новости дня

Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России, сообщил президент Владимир Путин.

«Мы приняли это решение вместе», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент отметил, что голосование по поправкам показало высокий уровень консолидации общества.

Путин поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции в бюджете, федеральных программах и национальных проектах.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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