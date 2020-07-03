Мнение: Ответ либералу. Ответил и самому понравилось.
03.07.2020, 15:15, Разное
Я тут разговариваю с либералом. На разные темы, но как то он заметил:
Во-во. Это как с либерализмом, одни его ненавидят, другие о нем мечтают, но большинство не может дать ему точного определения, ведь он такой же разный как и социализм.
Я ему ответил, но как-то случайно получилось, что именно смог найти слова, что бы выразить своё отношение к либерализму. Под катом, надеюсь и вам понравится.
Изображение взято с сайта guns.allzip.org
Вы меня умиляете.
Либералы сами не знают, что такое “либерализм”.
У либерализма нет основы, нет программы, цель настолько расплывчата, что что не назови, то и может являться целью либерализма. Это как стрелять из пушки в землю, куда бы ты не выстрелил, все равно попадешь.
И вы серьезно считаете, что об этой химере кто-то может мечтать?
Это как мечтать о счастье.
Все о нем мечтают, но у каждого оно свое.
Либерализм это такой же обман как и “свобода”, “патриотизм”.
Ты любому человеку можешь сказать, что он не поддерживает «либеральные ценности», и ты будешь абсолютно прав, т.к. никто не знает, что такое «либеральные ценности».
Ты можешь сказать что всё прогрессивное человечество поддерживает либерализм, и ты будешь прав. Потому что, в зависимости от твоего желания, ЛЮБОГО человека можно как обвинить в том, что он не поддерживает либерализм, как и в том, что он либерализм поддерживает, т.к. никто не знает что такое либерализм.
Либерализм, это химера, которую придумали те, которые назвали себя либералами, чтобы обвинять весь оставшийся мир в том, что он против либерализма 🙂
Источник: Достало
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