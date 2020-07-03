Суд по MH17 отклонил запрос на повторное рассмотрение спутниковых данных НАТО

03.07.2020, 15:08, Новости дня

Суд в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом отклонил просьбу защиты о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.

Об этом в ходе заседания сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, передает РИА «Новости».

«Слушания по делу [Игоря] Гиркина, [Сергея] Дубинского, [Леонида] Харченко и [Олега] Пулатова после сегодняшнего заседания будут отложены до 31 августа. В этот день начнется следующий блок слушаний. Все обвиняемые уже получили повестки о явке в суд», – цитирует судью ТАСС.

Стейнхейс отметил, что на следующем заседании суд огласит решения, касающиеся требований, сделанных прокуратурой и защитой Пулатова, а также адвокатами родственников.

В июне в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Ранее Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Ранее основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред РФ при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Голландский эксперт Марике де Хун отмечала, что рассмотрение дела в суде может занять до пяти лет.