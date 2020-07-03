Путин после голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию
03.07.2020, 15:08, Новости дня
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания.
«Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Согласно документу, поправки к Основному закону вступают в силу с 4 июля.
В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.
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