Мнение: Почему в Лондоне и Праге голосовали против изменения конституции?

03.07.2020, 14:54, Разное

В Лондоне на избирательном участке в посольстве России в Великобритании против изменения конституции России проголосовали 80,5% россиян, которых судьба занесла на берега Темзы.

В Праге, на участке в посольстве России, против поправок проголосовали 82% россиян.

На шести участках в Германии против изменений проголосовали 57,2% участвовавших в голосовании россиян.

Я еще могу понять, почему в Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали изменения в конституцию, а за изменения проголосовали 44,42%. Потому что пошли разговоры о присоединении НАО к Архангельской области, вот и осерчала элита региона от перспектив потери хоть какой, но самостоятельности, вот и не стала ломать об колено население…

Но в Лондоне и Праге чего не хватает россиянам, которые живут там? Они-то чего проголосовали против? С жиру бесятся? Ностальгия мучает? Хотят вернуться на Родину, но опасаются возвращаться в путинскую Россию?

На снимке: избирательный участок в Лондоне,фотография отсюда