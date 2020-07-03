 

Памятник Русалочке в Копенгагене осквернили борцы с расизмом

03.07.2020, 14:53, Новости дня

Копенгагенская Русалочка в очередной раз подверглась нападению вандалов. На камне-цоколе, где расположена скульптура, злоумышленники сделали надпись краской на английском «Racist Fish» («Расистская рыба»), информирует интернет-издание «Экстра Бладе».

По данным агентства Ритсаус бюро, заявление об акте вандализма в полицию поступило также от «Экстра Бладе».

«Патруль был на месте происшествия и собрал улики. Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование», – передает ТАСС слова представителя полиции Еспера Франдсена.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты. Кроме того, целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту. Власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.

Напомним, в 2017 году в знак протеста против китобойного промысла на Фарерских островах неизвестные активисты – защитники природы облили краской статую Русалочки в Копенгагене. 



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