Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама. Видео

03.07.2020, 14:52, Новости дня

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с участием самолета Boeing 787-8 Dreamliner, произошедший в четверг, 2 июля, в аэропорту Схипхол в Нидерландах.

Самолет компании TUI получил повреждения около терминала, откуда он должен был забрать пассажиров, собиравшихся вылететь на Кюрасао .

На записи видно, как воздушное судно во время буксировки врезалось в телескопический трап, в результате чего повреждения получил один из двигателей.

Как сообщают местные СМИ, перевозчик сумел оперативно представить резервный борт и вылет рейса был задержан всего на один час. Инцидент не оказал существенного влияния на работу воздушной гавани.