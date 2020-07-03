Коллеги вспоминают тренера Абдуманапа Нурмагомедова

03.07.2020, 14:52, Новости дня

В Москве на 58 году скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. В мае Нурмагомедов-старший переболел коронавирусом и перенес инсульт.

В июне Абдулманап Магомедович шел на поправку, но 3 июля он умер. Известнее о смерти Нурмагомедова стало шоком для российской спортивной общественности. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС: "Не укладывается в голове. Нас с Абдуманапом связывали и чисто человеческие, и профессиональные отношения. Я постоянно интересовался его здоровьем. В последнее время все было нормально, он шел на поправку".

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал РИА Новости о вкладе Нурмагомедова в развитие единоборств. " Я знал его как в высшей степени человека.Абдулманап немало отличных бойцов, в том числе и своего сына Хабиба. Он прожил достойную жизнь, им будут гордиться дети и ученики". Бывший боец и актер Олег Тактаров прокомментировал РИА Новости смерть Абдулманапа Нурмагомедова "Пока не могу сформулировать свои мысли в слова. Это потеря частички себя".

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил в комментарии ТАСС, что Нурмагомедов был трудолюбивым, неравнодушным человеком. "Адбулманап был хорошим человеком, хорошим тренером, хорошим отцом, хорошим президентом федерации. Все делал серьезно, надолго, мощно". Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев сказал, что очень много сделал для отечественного спорта, заставив уважать наших бойцов весь мир, тем самым прославив Россию. "Абдулманап Нурмагомедов был замечательным человеком, педагогом. Он был спортивным тренером с большой буквы. Весь мир единоборств знает, что такое методика Нурмагомедова", — сообщил российский боец Александр Шлеменко.

Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в родном селе Кироваул в Дагестане, сообщил глава администрации села Ильяс Хазиев. Не исключено, что похороны пройдут уже в пятницу.