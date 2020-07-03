 

Первый день ЕГЭ: кого не пустили на экзамен

03.07.2020, 14:52, Новости дня

В Москве завершилась сдача первых ЕГЭ. Сегодня это были литература, география и информатика. В столице единые госэкзамены сдают более 80 тысяч человек, из них 64 тысячи — выпускники нынешнего года.

Организовано 382 пункта приема ЕГЭ. Свои особенности наложила пандемия. До начала экзамена аудитории были продезинфицированы, на входе всем измеряли температуру, а чтобы избежать скопления людей в здания пускали по графику.

При рассадке соблюдалась безопасная дистанция. Дети могли надеть маски и перчатки, но по желанию, а для учителей средства защиты были обязательны.

Все 30 тысяч сотрудников перед ЕГЭ сдали тесты на коронавирус. Вот что рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова: "Нет ни одного сотрудника с такой инфекцией, допущенного к приему экзамена. Дети, которые болеют коронавирусом или находятся под карантином, сегодня не смогут сдать экзамен, но у нас есть резервные дни, в которые они могут реализовать свое право".

Текст:

"Вести-Москва"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Генпрокуратура признала фейками видео о чипировании населения с помощью коронавируса. На них ссылался Никита Михалков

22.06 / Зеленский о должности президента Украины: Это очень сложная работа

29.05 / В «Саду памяти» Прикамья высадили более 300 тыс. деревьев

03.05 / Член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии

22.05 / МИД получил от США ноту о решении выйти из Договора по открытому небу

03.07 / Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших при крушении украинского лайнера

25.05 / Тренера бойца ММА Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства

13.05 / Вирусолог объяснил возможность быстрого появления вакцины от коронавируса

19.04 / РПЛ допустила проведение матчей чемпионата РФ без зрителей

09.06 / CNN – из-за обвала цен на нефть BP сократит 10 тысяч рабочих мест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска