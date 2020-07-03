 

Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП – адвокат

03.07.2020, 14:50, Новости дня

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб водитель второго авто Сергей Захаров. Об этом он сказал в комментарии телеканалу “Москва 24”.

Пашаев утверждает, что Ефремов “данное преступление не совершал”. Он отказался от дальнейших комментариев, сказав, что “это преждевременно”.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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