Рада со скандалом приняла закон о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы без ВНО

03.07.2020, 14:50, Новости дня

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления в вузы, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За соответствующий проект закона №3734 в первом чтении проголосовало минимально необходимое количество голосов – 226, во втором чтении и в целом – 310.

Законопроект предлагает позволить детям, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы. После принятия законопроекта №3734 абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса смогут поступать по экзаменам в любой украинский вуз.

“В каждом вузе будут квоты, и абитуриенты, которые поступают на учебу с неподконтрольных территорий, будут конкурировать в пределах этих квот”, – объяснил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак.

Он отметил, что борьба за умы и сердца молодежи, которая проживает на временно оккупированной территории Крыма и Донбасса, – это не менее важно, чем борьба на фронте.

Первый вице-спикер, представитель президента Руслан Стефанчук призвал “прекратить болтать” и сделать что-то для детей.

Во время обсуждения законопроекта произошел скандал. Фракция “Европейская солидарность” призывала приняла законопроект в первом чтении. Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко заявила, что льготы для поступления нужно ввести также для детей погибших на Донбассе военнослужащих, и упрекнула “Слугу народа”, что вместе того, чтобы принять законопроект №3734, целую неделю они настаивали на рассмотрении законопроекта о легализации азартных игр.

Член комитета по вопросам науки, образования и инноваций, народный депутат от “Слуги народа” Роман Грищук взял слово и призвал зал проголосовать за законопроект во втором чтении. Он сказал, что в зале только одна фракция не поддерживает эту идею. По информации Грищука, около 1000 детей с оккупированных территорий записались на ВНО, “они избрали Украину, а не Ростов”. В сторону “Европейской солидарности” начали кричать “Ганьба!”.

“Европейская солидарность” потребовала предоставить ей время для ответа. Спикер Дмитрий Разумков отказался это сделать. “Не кричите на меня и не тыкайте пальцами”, – обратился он к “Европейской солидарности” на русском языке.

В итоге “Европейской солидарности” предоставили слово, после чего Разумков поставил законопроект на голосование во втором чтении.