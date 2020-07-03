 

Кто давил на Смолия и что будет с курсом гривны? 3 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

03.07.2020, 14:50, Новости дня

Темой сегодняшнего эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” станет отставка Якова Смолия с поста руководителя Национального банка Украины.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

пятый президент, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко;
лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко;
экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман:
экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук;
министр финансов Сергей Марченко;
экс-министр финансов Александр Данилюк;
экс-министр развития экономики Тимофей Милованов;
нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха;
нардеп из группы “За майбутнє” Игорь Палица;
гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Кремль раскрыл подробности беседы Путина и Роухани

21.04 / Сенаторы призвали защитить сектор здравоохранения США от кибератак

19.04 / VOAэкспресс 19 апреля 2020

28.04 / Гейтс не согласился с претензиями США к ВОЗ

10.06 / СК в Красноярске просит отправить подростка на принудительное лечение. Его подозревают в подготовке теракта

17.06 / Кремль прокомментировал ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане

29.05 / Мнения: У «звезд» настало время обалденных историй

17.06 / Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР

14.04 / Эксперт объяснил причины создания союза Западных Штатов Америки

28.05 / Розенстайн даст показания в Сенате о российском расследовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска