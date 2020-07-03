Кто давил на Смолия и что будет с курсом гривны? 3 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”
03.07.2020, 14:50, Новости дня
Темой сегодняшнего эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” станет отставка Якова Смолия с поста руководителя Национального банка Украины.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
пятый президент, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко;
лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко;
экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман:
экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук;
министр финансов Сергей Марченко;
экс-министр финансов Александр Данилюк;
экс-министр развития экономики Тимофей Милованов;
нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха;
нардеп из группы “За майбутнє” Игорь Палица;
гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.
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