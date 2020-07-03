Кто давил на Смолия и что будет с курсом гривны? 3 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

03.07.2020, 14:50, Новости дня

Темой сегодняшнего эфира программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” станет отставка Якова Смолия с поста руководителя Национального банка Украины. Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены: пятый президент, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко;

лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко;

экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман:

экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук;

министр финансов Сергей Марченко;

экс-министр финансов Александр Данилюк;

экс-министр развития экономики Тимофей Милованов;

нардеп от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха;

нардеп из группы “За майбутнє” Игорь Палица;

гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online. ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube “Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года. Источник: интернет-издание “ГОРДОН”