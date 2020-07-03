 

Видео: Какие страны заявили об отказе от российского газа

03.07.2020, 14:48, Новости дня

Руководство Польского энергетического концерна объявило, что не намерено продлевать с Газпромом соглашение о поставках газа из России, истекающее в 2022 году. Таким образом страна хочет «обеспечить себе энергетическую безопасность» и готова даже переплачивать за это – американский газ, на который собирается перейти страна, стоит дороже.

Теги: 

Газпром
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поставки газа
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Северный поток – 2



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