Адвокат семьи Захарова отреагировал на отказ Ефремова признать себя виновным в ДТП

03.07.2020, 14:48, Новости дня

Автомобиль Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП в центре Москвы, был полностью исправен, сообщил в пятницу адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский, комментируя новую тактику защиты актера.

По словам адвоката, защита актера настаивает, что ДТП произошло из-за неисправности автомобиля. «Мнение господина Ефремова расходится с показаниями экспертизы о том, что его автомобиль был полностью в исправном состоянии», – передает ТАСС слова адвоката.

Добровинский сообщил изданию «Подъем» узнал из СМИ о новой тактике защиты.

«Наверное, мы что-нибудь еще услышим интересное. Наверное, автомобилем управляли сверхчеловеческие силы. А господин Ефремов, наверное, по этой версии, находился на заднем сидении. Посмотрим», – добавил адвокат.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. После этого телеведущая Ксения Собчак рассказала о новой стратегии защиты Ефремова.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех».