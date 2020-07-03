Ранний брак может провоцировать злоупотребление алкоголем

03.07.2020, 14:42, Разное



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Ранний брак увеличивает вероятность злоупотреблением алкоголем у людей с генетической склонностью к алкоголизму. К такому выводу, противоречащему предыдущим исследованиям, пришла международная группа ученых. Их работа опубликована в Development and Psychopathology.

Авторы нового исследования отмечают, что предыдущие научные работы обычно свидетельствовали о том, что брак смягчает и сдерживает генетическую склонность к алкоголизму. Но в старых исследованиях ученые обычно фокусировались на старших возрастных группах.

«Мы обнаружили, что брак не всегда защищает молодых людей от злоупотребления алкоголем. Фактически, мы обнаружили, что ранний брак (в возрасте до 21 года) обостряет риск употребления алкоголя среди тех, у кого есть генетическая предрасположенность к этому», – рассказала Ребекка Смит (Rebecca Smith) из Университета Содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University), соавтор исследования.

Смит добавила, что, судя по всему, защитное действие брака против злоупотребления алкоголем не универсально.

В новом исследовании авторы проанализировали выборку, которая включала данные 973 человек в возрасте 21-25 лет, сообщавших о регулярном злоупотреблении алкоголем.

Ученые считают свои находки важными, поскольку они демонстрируют, что на разных этапах жизни одни и те же факторы могут действовать на употребление алкоголя неодинаково. Кроме этого, исследование дает новую информацию о роли брака. Они отмечают, что с точки зрения возрастной психологии у открытия есть определенная трактовка.

«Обычно жизненные события, такие как заключение брака или рождение детей, происходят в определенные периоды. Когда они случаются раньше и позже по сравнению с типичным временем, они могут оказаться не столь защищающими, как считалось», – комментирует Смит.

Ученые считают, что люди, которые рано вступают в брак, могут ощущать его негативные последствия чаще, чем более взрослые люди. Это может объяснять более частые проблемы со стороны психики и злоупотребление алкоголем у более молодых людей.