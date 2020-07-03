Звезда сериала “Сверхъестественное” Джеффри Дин Морган может сыграть в третьем сезоне “Пацанов”

03.07.2020, 14:37, Разное

Продюсер,

сценарист и режиссер сериала “Пацаны”, Эрик Крипке, заявил, что готов предложить

54-летнему артисту работу. Сейчас шоураннер придумывает, как присоединить Джеффри Дина Моргана к основному касту. У него

уже есть на примете роль для звезды “Сверхъестественного”.

Контракт с

создателями сериала “Пацаны” Джеффри Дин Морган пока не подписал. На ситуацию

влияет занятость артиста на съемках картины “Ходячие мертвецы”.

Отметим, что

Морган еще в прошлом году выразил желание сняться в проекте Крипке. Джеффри

сказал об этом в соцсетях. Тогда Эрик ответил, что рассмотрит кандидатуру

актера, и, как оказалось, сдержал свое слово. Сейчас продюсер и звезда сериалов

активно переписываются.

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Публикация от Jeffrey Dean Morgan (@jeffreydeanmorgan) 17 Июл 2017 в 5:35 PDT

Напомним, премьера

второго сезона сериала “Пацаны” назначена на 4 сентября. Эпизоды будут выходить

на стриминг-платформе Amazon. На днях создатели теленовеллы опубликовали в Сети

ролик, в котором собрали неудачные дубли из первого сезона проекта.

Сериал “Пацаны”

основан на одноименном комиксе. История разворачивается в мире, где существуют

супергерои. Наделенные способностями персонажи являются частью огромной

корпорации. Они спасают людей, однако больше беспокоятся о собственной

популярности и материальном благополучии.

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Публикация от The Boys (@theboystv) 23 Июн 2020 в 1:53 PDT