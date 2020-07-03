Собчак рассказала о новой стратегии защиты Ефремова

03.07.2020, 14:30, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление адвоката Эльмана Пашаева о том, что актер Михаил Ефремов отказался признать вину за смертельное ДТП.

«По Ефремову: как я понимаю от информированного источника адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии. А только после и до. Теперь обвинению нужно будет доказать кто был за рулем. Что я об этом думаю? Без комментариев», – написала Собчак в Telegram.

По ее словам, адвокат Ефремова давно вызывал у нее много вопросов.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

В деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший – еще один сын Захарова.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех».

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. … Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», – сказал актер в видеообращении.