 

Ефремова отвезли на допрос в МВД

03.07.2020, 14:30, Новости дня

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии, доставили на допрос в главное управление МВД по Москве.

Об этом информирует агентство «Москва».

В пятницу Актер адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов сообщил о своей невиновности в смертельном ДТП.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех».



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