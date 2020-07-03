Скандалы: Дмитрию Натарову взятку сложили с педофилией

03.07.2020, 14:25, Разное

Бывший помощник главы Россельхознадзора, не согласившийся с обвинениями следователей, помещен под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова. Он обвиняется в систематическом получении взяток от предпринимателя, а также в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери последнего. Свою вину экс-чиновник отрицает.

Судебное заседание под председательством судьи Марии Бубчиковой в Пресненском райсуде, где решался вопрос об избрании меры пресечения бывшему помощнику главы Россельхознадзора Сергея Данверта Дмитрию Натарову, проходило в закрытом для прессы режиме. Это объяснялось тем, что в ходе заседания звучали личные данные несовершеннолетней потерпевшей по одному из эпизодов дела. Представитель главного следственного управления (ГСУ) СКР ходатайствовал перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Отметим, что это была вторая попытка решить вопрос с арестом экс-чиновника, однако в минувшую субботу судья Бубчикова лишь продлила срок задержания фигуранта, предоставив сторонам возможность представить более веские аргументы в пользу своих позиций.

Как сообщили источники “Ъ”, оба эпизода уголовного дела в отношении господина Натарова связаны с семьей, с которой он дружил полтора десятка лет. Раскол между ними произошел весной 2019 года. Однажды школьница, впоследствии ставшая потерпевшей по делу, опоздала в школу, и ее мать, занимавшая в то время высокий пост в Россельхознадзоре, решила выяснить причину и проверила СМС-переписку дочери.

В телефоне женщина обнаружила насторожившее ее сообщение от Дмитрия Натарова. На семейном допросе 16-летняя школьница призналась, что ее якобы уже три года домогается друг семьи Натаров, убеждая девушку, что она уже взрослая.

По словам адвоката потерпевшей стороны Шоты Горгадзе, это и стало поводом для обращения родителей в правоохранительные органы. Однако в УВД по Центральному административному округу Москвы тогда возбуждать уголовное дело по ч. 2 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, до 8 лет лишения свободы) по каким-то причинам не стали, ограничившись ч. 1 той же статьи (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, до 3 лет лишения свободы).

Расследование, говорит адвокат Горгадзе, «шло ни шатко ни валко», и это вынудило его с доверителями обратиться к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий направил запрос председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать поручения разобраться в сложившейся ситуации. В результате в апреле этого года дело по распоряжению главы СКР было передано в столичное ГСУ ведомства для «объективного расследования» и было взято им под личный контроль. В столичном главке в отношении господина Натарова возбудили дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ. А позже в нем появилась еще одна статья — ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, речь идет о сумме около 6 млн руб. По материалам дела помощник главы Россельхознадзора на протяжении многих лет ежемесячно получал за покровительство по 30 тыс. руб. от отца совращенной, по версии следствия, девушки, который является совладельцем крупной зерновой компании.

В суде следователь настаивал на аресте бывшего чиновника, утверждая, что уже собраны доказательства его вины в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Кроме того, посчитал представитель СКР, оставаясь на свободе, господин Натаров может скрыться или каким-либо другим образом помешать расследованию. Отметим, что от своей должности в Россельхознадзоре Дмитрий Натаров был освобожден 27 июня, после того как написал заявление на увольнение по собственному желанию. Тогда, по словам представителя ведомства, господин Натаров пояснил, что не хочет наносить репутационный ущерб Россельхознадзору, а также намерен исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.

В свою очередь, защита заявила, что следствие не представило суду аргументированных доводов в пользу заключения господина Натарова под стражу, а обвинения в его адрес строятся лишь на предположениях и показаниях отца девочки. В подтверждение своей позиции адвокат Дмитрия Натарова Кирилл Бельский напомнил суду, что в УВД ЦАО Москвы почти год лежало заявление отца девочки, однако повода для уголовного преследования чиновника по каким-то причинам не находили. Защитник просил суд ограничиться для его доверителя если не подпиской о невыезде, то хотя бы домашним арестом.

Сам господин Натаров, пообещав никуда не скрываться и помочь следствию разобраться во всем, попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Вину он не признает ни по одному из пунктов и считает себя жертвой оговора.

Экс-чиновник и его защита не конкретизируют свои возражения против версии следствия. Однако источники “Ъ” в окружении обвиняемого предполагают, что эпизод с взятками может объясняться недавней историей, в которой также якобы был замешан совладелец зерновой компании, он же отец потерпевшей. Как рассказывают собеседники “Ъ”, некоторое время назад к Дмитрию Натарову обратился предприниматель, который в связи с некими семейными обстоятельствами попросил чиновника положить на хранение в свою банковскую ячейку около $3 млн. Тот, по версии источника “Ъ”, отказался, заявив, что состоит на госслужбе, и если деньги обнаружат, то он не сможет объяснить их происхождение. Обеспечить сохранность этих денег господин Натаров предложил с помощью своего друга, отца девушки, а сам взялся выступить гарантом. Деньги якобы были помещены в банковскую ячейку совладельца зерновой компании, однако весной прошлого года, когда владелец потребовал свои средства обратно, якобы возникли какие-то трудности и между обоими бизнесменами и чиновником случился конфликт.

Как бы то ни было, суд не стал удовлетворять ходатайство о заключении Дмитрия Натарова в СИЗО и отправил его до 25 августа под домашний арест. Адвокат потерпевшей стороны уже заявил, что будет обжаловать это решение.

Юрий Сенаторов